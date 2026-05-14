Рубио назвал главного геополитического соперника США

Госсекретарь Соединенных Штатов Америки (США) Марко Рубио в интервью телеканалу Fox News назвал Китайскую Народную Республику (КНР) главным геополитическим соперником Вашингтона.

"С точки зрения геополитики, это наш основной вызов, но вместе с тем работа над отношениями [с Китаем] имеет ключевую важность", - заявил Рубио.

Госсекретарь также подчеркнул, что американские интересы могут идти вразрез с интересами Китая, но страны должны справляться с этим, чтобы избегать воин и поддерживать мир.