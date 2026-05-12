Посол Великобритании высоко оценил усилия Азербайджана по достижению мира

Самым впечатляющим достижением Азербайджана является прогресс на пути к миру с Арменией.

Как передает Day.Az со ссылкой на Trend, об этом заявил посол Великобритании в Азербайджане Фергус Олд в ходе прощального мероприятия с представителями СМИ.

Посол также высоко оценил усилия Азербайджана по снижению региональной напряженности и деэскалации.

"Я высоко оцениваю усилия Азербайджана по выстраиванию отношений с Ираном и снижению напряженности, несмотря на неоднократные провокации", - сказал он.

Вспоминая свое прибытие в Азербайджан в начале 2022 года, Олд отметил, что тогда еще были видны следы 44-дневной войны.

"Я прибыл в Гянджу в январе 2022 года, когда в городе все еще были заметны повреждения от ракетных ударов в недавней 44-дневной войне", - сказал он.

Олд подчеркнул последние дипломатические шаги между Азербайджаном и Арменией, включая участие Президента Ильхама Алиева в саммите Европейского политического сообщества в Ереване, а также визит в Армению заместителя премьер-министра Шахина Мустафаева для сопредседательства на заседании двусторонней комиссии по делимитации границы.

"Устойчивый мир потребует терпения и усилий еще на протяжении многих лет, однако по всем признакам Азербайджан прошел большой путь за время моего пребывания здесь", - добавил он.

Посол также назвал COP29 одним из ключевых событий во время своего пребывания в Азербайджане.

"Пожалуй, самым значимым моментом для меня стала COP29. Баку принял крупнейшее в своей истории мероприятие - наиболее сложный переговорный процесс по одному из важнейших глобальных вопросов - борьбе с изменением климата - в условиях крайне сложной геополитической ситуации", - сказал Олд.

Он высоко оценил организацию климатического саммита Азербайджаном и отметил поддержку Великобритании этому процессу.

"Азербайджан справился блестяще, и Великобритания была очень рада поддержать его и быть рядом", - добавил он.

Олд также отметил, что премьер-министр Великобритании Кир Стармер стал первым британским премьером, посетившим Азербайджан, во время COP29, а также, что в мероприятии приняли участие семь британских министров.