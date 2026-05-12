Названа дата старта продаж билетов на турнир UFC в Баку

Билеты на турнир "UFC Fight Night: Fiziev vs Torres", который состоится 27 июня в Национальной арене гимнастики в Баку, поступят в продажу 15 мая в 10:00 через платформу iTicket.

Как передает Day.Az, участники Fight Club смогут приобрести билеты уже 13 мая с 10:00. Пользователи, заранее зарегистрировавшие интерес к мероприятию, получат доступ к покупке 14 мая в это же время.

После успешного дебютного турнира в 2025 году UFC вновь возвращается в Баку, чтобы подарить поклонникам боевых искусств еще один зрелищный вечер в октагоне. Турнир с участием элитных бойцов из разных стран мира имеет все шансы стать одним из самых ярких спортивных событий года как для преданных фанатов UFC, так и для новых зрителей.

Любимец публики Рафаэль Физиев (13 побед, 5 поражений), представляющий Пхукет (Таиланд), возвращается в октагон, славясь своей разрушительной ударной техникой и нокаутирующей мощью в муай-тай. Боец легкого веса известен победами над Рафаэлем дос Аньосом и Брэдом Ридделлом. В июне прошлого года в Баку Физиев одержал победу единогласным решением судей над Игнасио Бахамондесом и теперь намерен вновь зажечь азербайджанскую публику.

В свою очередь Мануэль Торрес (17 побед, 3 поражения), представляющий мексиканский город Сьюдад-Мадера в штате Чиуауа, стремительно заявил о себе, завершив 16 из 17 побед уже в первом раунде. Торрес получил бонусы за все пять победных боев в UFC и запомнился яркими финишами в поединках против Гранта Доусона, Дрю Добера и Николаса Мотты. Теперь мексиканец намерен продолжить восхождение в рейтинге легкого веса.

Во втором по значимости бою вечера мастер нокаутов Шара Магомедов (16-1, Дагестан, Россия) встретится в среднем весе с Мишелем Перейрой (32-14, 2 боя признаны несостоявшимися) из Рио-де-Жанейро. Оба бойца известны нестандартным ударным стилем, поэтому их противостояние обещает стать одним из самых зрелищных боев вечера.

Другие поединки турнира:

- Уроженец Баку Назим Садыхов (11-2-1), ныне представляющий Лас-Вегас, в лёгком весе встретится с Матеусом Камило (10-3) из Рио-де-Жанейро.

- В наилегчайшем весе Асу Алмабаев (23-3, Алматы) сразится с рейтинговым бойцом Чарльзом Джонсоном (19-8, Орландо, Флорида).

- В среднем весе Икрам Алискеров (17-2, Махачкала) проведёт бой против Брунно Феррейры (15-3, Куритиба).

- Абус Магомедов (28-7-1, Дюссельдорф) встретится в среднем весе с Михалом Олексейчуком (22-9, 1 бой признан несостоявшимся) из Польши.

- Непобеждённый полутяжеловес Абдул Рахман Яхьяев (9-0, Турция) постарается сохранить идеальный рекорд в бою против Джулиуса Уокера (7-2, Спрингфилд, Миссури).

- Дебютант UFC Фарман Гасанов (5-0, Баку) проведёт бой в полусреднем весе против Эрика Нолана (8-4, Нью-Джерси).

- Исмаил Наурдиев (25-8, Рабат) в среднем весе встретится с Марвином Веттори (19-9-1, Италия).

- В ещё одном поединке среднего веса Нурсултон Рузибоев (36-9-2, 2 боя признаны несостоявшимися) из Ташкента сразится с Андреем Пуляевым (10-3, Новосибирск).

- В полусреднем весе Даниил Донченко (14-2, Украина) встретится с Андреасом Густафссоном (12-3, Швеция).

- В легчайшем весе Бекзат Алмахан (12-3, Казахстан) и Жан Мацумото (17-2, Бразилия) проведут бой, обещающий высокий темп и яркое зрелище.

Учитывая высокий интерес к турнирам UFC, болельщикам рекомендуют заранее зарегистрироваться для раннего доступа к билетам, а также следить за обновлениями на официальных страницах UFC и Fight Night Baku в социальных сетях.