Только для азербайджанских женщин: фильм "После сорока…"

При поддержке Союза кинематографистов Азербайджана состоялся специальный показ короткометражного художественного фильма "После сорока...", организованный исключительно для женской аудитории, передает Day.Az.

Фильм, снятый в жанре трагикомедии, создан по сценарию Саиды Хагвердиeвой, которая также является режиссёром-постановщиком и продюсером проекта. Еще один автор сценария Севда Султанова и продюсер Кямаля Нахметова. Хронометраж картины составляет 30 минут, оператор - Шахмар Сафароглу, монтажёр - Али Хилали, второй оператор - Сахиб Микаилов, звукорежиссёр - Мехман Надиров, звукооператор - Аслан Алибеков, редактор - Гамида Рустамова. В главных ролях снялись Зюмрюд Гасымова и Гюльчохра Абдуллаева. Фильм произведён компанией RS Production.

Сюжет повествует о жизни двух актрис старше сорока лет, сталкивающихся с проблемами семейно-бытового характера и ощущением профессиональной "невидимости". Одна из героинь много лет назад оставила театр, в то время как другая продолжает борьбу за возвращение на сцену и экран, стремясь вновь утвердиться в профессии. Несмотря на ощущение, что она стала менее востребованной в театре и кино, героиня не готова смириться с этой реальностью.

В фильме через призму трагикомических событий раскрываются внутренний мир актёров, и в частности женщин, их психологические переживания и противоречия между профессией и личной жизнью. Картина также обращает внимание на невидимые стороны жизни людей искусства.

После просмотра, в котором приняли участие искусствоведы, деятели театра и кино, представители СМИ, а также успешные женщины из различных сфер, состоялось широкое обсуждение картины.

Режиссёр Саида Хагвердиeва подчеркнула необходимость реализации подобных работ, глубоко раскрывающих внутренний мир женщин, отметив, что фильм был создан именно из этой внутренней потребности. "После сорока..." станет первой частью серии фильмов, отражающих женский взгляд на судьбу женщины, и в ближайшем будущем начнутся съёмки следующей короткометражной картины, посвящённой жизни актрис.

Доктор искусствоведения, профессор Марьям Ализаде, художник кино и анимационный режиссёр, профессор Азербайджанской государственной академии художеств Фирангиз Гурбанова, а также джазовая исполнительница Тунзаля Гахраман высоко оценили тонкое и внимательное раскрытие женской психологии, искренность темы и эмоциональную игру актрис.

В ходе обсуждений было отмечено, что фильм поднимает данную редко затрагиваемую в современном азербайджанском кино тему, передавая её одновременно эмоционально и реалистично. Зрители подчеркнули, что трагикомическая атмосфера органично переплетается с жизненной правдой, а внутренние кризисы героинь показаны без искусственной драматизации. Оператор Шахмар Сафароглу с помощью крупных планов доносит эмоциональное состояние героев до зрителя. В художественно-эстетическом решении фильма привлекает внимание минималистичный подход. Режиссёр избегает пафоса, предлагая наблюдательную манеру повествования, где внутренние переживания героев раскрываются через визуальные детали. Выбор локаций, ритм сцен и использование пауз усиливают ощущение одиночества и внутренней усталости персонажей. Параллельное изображение бытовой среды и закулисной атмосферы подчёркивает двойственность актёрской жизни - контраст между публичным образом и внутренним состоянием.