Завтра из Азербайджана в Армению будут отправлены 16 вагонов дизельного топлива

Завтра из Азербайджана в Армению будет экспортировано 16 вагонов дизельного топлива.

Как сообщает Day.Az, кроме того, 6 вагонов с удобрениями и 4 вагона с зерном будут отправлены из России в Армению транзитом через территорию Азербайджана.

Напомним, что 21 октября 2025 года Президент Ильхам Алиев в совместном заявлении для прессы с Президентом Казахстана Касым-Жомартом Токаевым подчеркнул, что Азербайджан снял все ограничения на транзит грузов в Армению, существовавшие со времён оккупации, и отметил, что первым таким транзитным грузом стала поставка казахстанского зерна в Армению.

18 декабря Государственная нефтяная компания Азербайджана (SOCAR) отправила в Армению 1220 тонн автомобильного бензина марки АИ-95.

9 января 2026 года в Армению было отправлено в общей сложности 2698 тонн грузов (48 вагонов), включая 1742 тонны бензина АИ-95 и 956 тонн дизельного топлива.

11 января в эту страну был направлен поезд из 18 вагонов, загруженных 979 тоннами бензина марки АИ-92.

25 февраля из Азербайджана в Армению было отправлено 4500 тонн дизельного топлива, 5 марта - 31 вагон с 1984 тоннами дизельного топлива и два вагона с 135 тоннами российских удобрений, 9 марта - грузовой поезд из 7 вагонов с российским зерном, а 11 марта - 11 вагонов зерна общим весом 1023 тонны (нетто - 770 тонн).