В некоторых частях Гаджигабульского района не будет газа

Завтра в семи селах Гаджигабульского района будет временно приостановлена подача газа.

Об этом Day.Az сообщили в Сальянском региональном управлении газовой эксплуатации производственного объединения "Азеригаз".

Отмечается, что в связи с проведением ремонтных работ с 10:00 и до завершения работ будет временно прекращено газоснабжение сел Дженген, Шорбачы, Тава, Таглы, Пашалы-1, Пашалы-2 и Губалы Гаджигабульского района.