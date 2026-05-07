В известном ресторане в Баку обнаружены просроченные продукты

В заведении общественного питания "Hayal Kahvesi", принадлежащем ООО "Hayal Kahvesi", были выявлены нарушения требований технических нормативно-правовых актов в ходе проверки, проведённой сотрудниками Агентство продовольственной безопасности Азербайджана.

Об этом Day.Az сообщили в агентстве.

Отмечается, что во время проверки были обнаружены различные виды пищевой продукции с истекшим сроком годности, включая горчицу, соусы, сиропы, лапшу, дрожжи и другие товары. Кроме того, был выявлен сыр без маркировки, соответствующей требованиям законодательства, а также без сопроводительных документов.

Также установлено, что в заведении регулярно не проводились уборочные работы, полки холодильников подверглись коррозии, стеллажи в складском помещении не были изготовлены из моющихся и гигиеничных материалов, а также были выявлены другие нарушения.

В отношении руководства объекта составлен административный протокол, а непригодная к употреблению пищевая продукция была изъята из оборота и уничтожена.