Продлен срок надбавок к зарплатам этих медработников

Продлен срок выплаты надбавок к зарплате медработников, оказывающих амбулаторно-поликлиническую помощь больным коронавирусной инфекцией COVID-19 в специальных амбулаторных медицинских пунктах, созданных в подчинении Главного управления здравоохранения города Баку.
Как сообщает Day.Az, соответствующее постановление подписал Премьер-министр Али Асадов.
Согласно документу, срок выплаты временных надбавок к заработной плате медицинских работников, участвующих в мероприятиях по борьбе с инфекцией COVID-19, продлён до 1 июля 2026 года.
Ранее этот срок был установлен до 1 апреля 2026 года.
