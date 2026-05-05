Проведены первые политические консультации между Азербайджаном и Эквадором

4-5 мая заместитель министра иностранных дел Азербайджана Эльнур Мамедов находился с визитом в Республике Эквадор.

Об этом передает Day.Az со ссылкой на Управление пресс-службы Министерства иностранных дел.

Отмечается, что в рамках визита в столице - городе Кито состоялись первые политические консультации между Министерством иностранных дел Азербайджана и Министерством иностранных дел и мобильности населения Эквадора.

Делегации возглавили с азербайджанской стороны - заместитель министра Эльнур Мамедов, с эквадорской - заместитель министра иностранных дел и мобильности населения Алехандро Давалос.

В ходе консультаций были обсуждены текущее состояние и перспективы развития связей между двумя странами в политической, экономической, гуманитарной областях, а также в сферах энергетики, культуры, туризма и других направлениях. На встречах была выражена взаимная поддержка налаживанию сотрудничества между соответствующими структурами двух стран в целях дальнейшего поощрения сельского хозяйства, бизнеса и инвестиций.

В завершение были подписаны протокол первых политических консультаций, а также соглашение между Правительством Азербайджана и Правительством Эквадора об освобождении от визовых требований владельцев дипломатических, официальных и служебных паспортов.

В рамках визита заместитель министра Э. Мамедов выступил в Дипломатической академии Эквадора с презентацией на тему "Внешняя политика Азербайджана". Наряду с этим руководитель азербайджанской делегации дал интервью Пресс-службе Министерства иностранных дел и мобильности населения Эквадора, а также ведущей государственной онлайн-газете страны El Telégrafo.

В рамках визита также состоялась встреча с азербайджанскими бизнесменами, осуществляющими деятельность в Эквадоре.