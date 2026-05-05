Румынский парламент вынес вотум недоверия правительству

Парламент Румынии вынес вотум недоверия правительству Илие Боложана (Национал-либеральная партия, НЛП).

Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, трансляция заседания велась на сайте hotnews.ro.

За отставку кабинета высказался 281 депутат и сенатор, против - 4. Для одобрения вотума недоверия было необходимо минимум 233 голоса. Парламентарии от партий правящей коалиции - НЛП, Союза за спасение Румынии и Демократического союза венгров Румынии - оставались в зале, однако не принимали участия в голосовании.

Документ "Стоп плану Боложана по разрушению экономики, обнищанию населения и мошеннической продаже государственного достояния" в парламент внесли Социал-демократическая партия (СДП) Румынии, Альянс за объединение румын и фракция "Мир - Румыния прежде всего". Они обвиняют правительство Боложана в том, что принятые им меры жесткой экономии привели к резкому падению уровня жизни румын, а также в намерении продать стратегические активы государства иностранным компаниям.

Теперь последуют консультации лидеров парламентских партий с президентом Никушором Даном для назначения нового премьера. Ранее глава государства заявил, что Румыния в любом случае сохранит прозападную ориентацию и что, соответственно, не допустит к власти Альянс за объединение румын, который считает антизападным. Лидер социал-демократов Сорин Гриндяну сказал, что СДП не будет заключать союз с Альянсом за объединение румын, и призвал к сохранению правящей коалиции в прежнем составе, но с другим премьером. В свою очередь, правоцентристские НЛП и Союз за спасение Румынии утверждали, что если СДП поддержит вотум недоверия, то они откажутся сотрудничать с ней.

"В результате политической нестабильности все румынские активы упали в цене", - констатировал румынский экономический эксперт Адриан Кодирлашу. "У Румынии два больших дефицита - по текущему счету и по бюджету, - сказал он в интервью Радио Румынии. - Они неконтролируемы, и это подтверждают рейтинговые агентства, которые также подчеркивают, что высокие показатели этих дефицитов исключают Румынию из категории стран, рекомендуемых для инвесторов, а поддерживает Румынию только принадлежность к Евросоюзу, точнее европейские фонды".

Политический кризис вспыхнул в стране после того, как 20 апреля СДП приняла решение отказать в политической поддержке премьеру и отозвать своих министров из кабинета, поскольку была не согласна с рядом принятых правительством мер и считала, что в правящей коалиции отсутствует реальный диалог между партнерами. До настоящего времени у власти в Румынии находилась неоднородная правящая коалиция в составе левоцентристской СДП, правоцентристских Национал-либеральной партии и Союза за спасение Румынии, а также Демократического союза венгров Румынии. Националистический Альянс за объединение румын, который многие считают экстремистским, находится в оппозиции.