Пашинян хочет посетить Баку Премьер-министр Армении Никол Пашинян хочет посетить Баку. Как передает Day.Az, об этом глава армянского правительства заявил, выступая на саммите Европейского политического сообщества, который проходит в эти минуты в Ереване. "Я надеюсь, что у меня будет возможность посетить Азербайджан в 2028 году на саммите ЕПС.
