Премьер-министр Армении Никол Пашинян хочет посетить Баку.

Как передает Day.Az, об этом глава армянского правительства заявил, выступая на саммите Европейского политического сообщества, который проходит в эти минуты в Ереване.

"Я надеюсь, что у меня будет возможность посетить Азербайджан в 2028 году на саммите ЕПС. Кстати, Армения и Азербайджан взаимно поддержали кандидатуры друг друга на проведение саммитов", - сказал премьер.