Доходы Саудовской Аравии увеличились на фоне блокады Ормуза

Блокада Ормузского пролива существенно изменила структуру нефтяных доходов стран Персидского залива. Как 1 мая сообщило агентство Bloomberg со ссылкой на аналитиков Goldman Sachs, наибольшую выгоду от ситуации получили Саудовская Аравия и Оман, в то время как доходы Объединенных Арабских Эмиратов (ОАЭ) и ряда других стран региона сократились, передает Day.Az со ссылкой на РЕН-ТВ.

Саудовская Аравия смогла перенаправить значительную часть своих экспортных потоков через трубопровод к Красному морю, что позволило не только компенсировать снижение объемов, но и увеличить недельные нефтяные доходы примерно на 10% по сравнению с довоенным уровнем. Этому способствовал и рост мировых цен на нефть.

Для ОАЭ ситуация оказалась менее благоприятной. По подсчетам аналитиков, их нефтяные доходы снизились на четверть, поскольку перенаправление части экспорта не смогло полностью компенсировать потери от ограничения судоходства через Ормузский пролив.

Оман, чьи экспортные мощности расположены вне зоны пролива, зафиксировал рост нефтяных доходов на 80%.

Наиболее уязвимыми оказались Кувейт, Катар, Бахрейн и Ирак. Из-за отсутствия альтернативных маршрутов эти страны ежедневно теряют в совокупности около 700 миллионов долларов. По оценкам экспертов, если блокада продлится два месяца, общие потери могут достичь 80 миллиардов долларов.