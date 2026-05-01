В Ереване ищут мужчину, раскрасившего осла под зебру

Полиция в Ереване разыскивает человека, который раскрасил своего осла под зебру и вывел его на одну из центральных улиц города.

Как сообщаетм Day.Az, армянские СМИ распространили видеокадры, на которых якобы запечатлена зебра, разгуливающая по городу после побега из зоопарка.

Позднее заместитель мэра Саргис Мадатян опроверг эту информацию. По его словам, все зебры находятся в своих вольерах.

Он уточнил, что правоохранительные органы уже устанавливают личность гражданина, который раскрасил принадлежащего ему осла под зебру и вывел животное на улицу для съемки видео.