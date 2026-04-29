США ведут переговоры с Ираном по телефону

Иранцы прошли долгий путь, и теперь вопрос в том, зайдут ли они достаточно далеко/

Как передает Day.Az, об этом заявил президент США Дональд Трамп в ходе общения с журналистами.

"Не будет никакой сделки с Ираном, если он не согласится не иметь ядерного оружия. Мы ведём телефонные переговоры с Ираном, и я всегда предпочитаю прямые переговоры. Мы больше не отправляем переговорные группы с 18-часовым перелётом только для того, чтобы получить от Ирана один лист бумаги", - сказал он.