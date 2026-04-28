Выяснилось, сколько миллиардов потратил Евросоюз на меры против энергокризиса

Страны Европейского союза (ЕС) направили более €10 млрд на поддержку потребителей и бизнеса на фоне роста цен на энергоносители из-за конфликта в Иране.

Как передает Day.Az со ссылкой на Интерфакс, об этом 28 апреля сообщает агентство Bloomberg.

"Государства Европейского союза выделили более €10 млрд на защиту потребителей и предприятий в связи с ростом цен на энергоносители из-за войны с Ираном, однако большинство этих мер плохо спланированы", - отмечается в исследовании аналитического центра Bruegel.

По данным экспертов, около 80% этих расходов, включая широкие налоговые послабления, являются нецелевыми и противоречат рекомендациям Еврокомиссии о временных и адресных мерах. Наибольшие затраты приходятся на Испанию, за ней следует Германия.

Энергетический шок ухудшает экономические перспективы ЕС, усиливая давление на бюджеты и влияя на рост и инфляцию, особенно в крупнейшей экономике блока. Ситуация усугубляется тем, что ЕС еще не оправился от последствий кризиса 2022 года, вызванного конфликтом на Украине.

На фоне продолжающегося конфликта расходы на ископаемое топливо уже выросли более чем на €20 млрд, а цены на нефть превысили $110 за баррель. Мир столкнулся с крупнейшими в истории перебоями поставок нефти и газа на фоне ограничения судоходства в Ормузском проливе из-за ближневосточного конфликта.

Наиболее остро кризис ощущается в Европе и Азии, где прогнозируются длительные перебои в поставках, в связи с чем правительства ряда стран вынуждены принимать меры, направленные на борьбу с дефицитом энергоресурсов.

Глава Европейского совета Антониу Кошта 24 апреля сообщил, что наблюдаемый на Ближнем Востоке кризис оказывает замедляющее воздействие на рост экономики ЕС. Последствия от этого же события, уточнил он, непосредственно сказываются и на жизни обычных европейцев.