Складные смартфоны Samsung могут запретить в США

Американская Lepton Computing LLC инициировала судебное разбирательство против Samsung, обвинив южнокорейскую корпорацию в нарушении патентных прав в сегменте складных смартфонов. Соответствующий иск подан в США, сообщает SamMobile, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

По утверждению истца, Lepton ранее разработала и запатентовала концепцию складных смартфонов, тогда как Samsung Galaxy Z Fold, Galaxy Z Flip и Galaxy Z TriFold якобы использует защищенные технологии без разрешения правообладателя.

В рамках иска компания требует компенсации убытков, выплаты лицензионных отчислений, а также добивается судебного запрета на продажу складных устройств Samsung на американском рынке.

Lepton также заявила, что еще в 2013 году обсуждала с Samsung создание складных смартфонов и предоставила ей прототип и технические детали. Однако, несмотря на это, Samsung, как утверждает Lepton, нарушила ее патенты.

Южнокорейские СМИ, однако, обнаружили, что патенты Lepton были зарегистрированы только 29 июня 2021 года, то есть через два года после того, как Samsung представила свой первый складной смартфон в сентябре 2019 года.