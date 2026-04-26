Ноутбук Win H9 от Honor получил мощную систему охлаждения и GPU RTX 5070 Ti

Honor представила игровой ноутбук Win H9, который выделяется дисплеем с повышенной частотой обновления и системой охлаждения. Об этом сообщает GizmoChina, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Флагманская конфигурация устройства оснащается процессором Intel Core Ultra 9 290HX Plus и графикой NVIDIA GeForce RTX 5070 Ti с теплопакетом до 140 Вт. Объем оперативной памяти достигает 32 ГБ стандарта DDR5-6400, а для хранения данных предусмотрен SSD на 1 ТБ с возможностью расширения через дополнительный слот M.2. В более доступных версиях используются чип Intel Core Ultra 7 251HX и видеокарты RTX 5070 или RTX 5060.

Ноутбук оснащается 16-дюймовым IPS-дисплеем с разрешением 2560х1600 пикселей, частотой обновления 300 Гц и яркостью 500 нит. Также заявлена поддержка технологиями защиты зрения, отсутствие мерцания и фильтрация синего света, а также функции снижения эффекта укачивания при просмотре динамичного контента.

Одной из главных особенностей устройства стала система охлаждения с шестью вентиляторами, способная, по заявлению производителя, рассеивать до 270 Вт тепловой энергии. Это решение направлено на поддержание стабильной производительности CPU и GPU при высоких нагрузках.

Ноутбук комплектуется аккумулятором емкостью 92 Вт*ч с поддержкой быстрой зарядки, позволяющей восполнить батарею на 60% за 30 минут, и заявленным временем автономной работы до 9 часов в офисных сценариях. Набор интерфейсов включает USB-A различных стандартов, HDMI 2.1, USB Type-C с поддержкой питания до 140 Вт и DisplayPort, а также Thunderbolt 4.

Среди прочих особенностей отмечают наличие предустановленной Windows 11 Home, клавиатуры с ходом клавиш 1,5 мм и RGB-подсветки корпуса, толщина которого составляет 26,8 мм, а вес - 2,38 кг.

В Китае Honor Win H9 предлагается по цене от 11999 юаней (около 132,3 тыс. руб.), тогда как максимальная версия обойдется в 17999 юаней.