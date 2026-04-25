Юбилейный iPhone получит экран с микроизгибами

Компания Apple планирует выпустить к 20-летию iPhone модель с радикально обновленным дизайном, включая изогнутый экран без рамок, который будет огибать устройство со всех четырех сторон. По данным источников из цепочки поставок, для этого производитель намерен привлечь Samsung к разработке специальной OLED-панели.

Речь идет о так называемом дисплее с "микроизгибами", где кривизна экрана будет менее выраженной по сравнению с существующими "водопадными" панелями. Такой подход должен сделать устройство более удобным в использовании и снизить искажения изображения по краям, а также улучшить взаимодействие с экраном при жестах.

Сообщается, что Apple также рассматривает применение технологии без поляризационного слоя, что позволит сделать дисплей тоньше, ярче и энергоэффективнее. В частности, может использоваться технология COE, при которой цветовой фильтр наносится непосредственно на слой герметизации экрана. Это увеличивает светопропускание и снижает энергопотребление, хотя требует дополнительных решений для борьбы с отражениями.

Кроме того, компания тестирует новые методы равномерного распределения света, включая специальный слой рассеивания, а также рассматривает возможность создания полностью стеклянного устройства без вырезов на экране. При этом, по данным инсайдеров, технология размещения фронтальной камеры и системы Face ID под дисплеем все еще находится в разработке, и окончательная реализация этих решений к 2027 году (году выпуска юбилейного iPhone) пока не подтверждена.