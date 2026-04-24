WUF13 в Баку

Автор: Ибрагим Алиев

Готовясь принять 13-ю сессию Всемирного форума по градостроительству, которая пройдет в Баку с 17 по 22 мая, Азербайджан выходит на важный этап международной повестки, связанной с развитием современных городов. WUF давно считается одной из главных мировых площадок, где обсуждаются жилье, инфраструктура, качество городской среды, устойчивость к кризисам и практические подходы к развитию территорий. Для Баку это событие имеет особое значение, поскольку форум такого уровня собирает внимание международных структур, экспертов, профильных ведомств и участников из разных стран.

Поскольку подготовка к мероприятию такого масштаба затрагивает разные стороны городской жизни, решения принимаются заранее и с учетом общей нагрузки на столицу. На этом фоне отдельное внимание привлек приказ, опубликованный сегодня министерством науки и образования, который касается организации работы учебных заведений Баку в дни проведения форума. Такой шаг показывает, что городские процессы на период WUF13 выстраиваются в управляемом режиме, где каждая сфера получает свой понятный порядок действий.

Согласно утвержденному порядку, который будет действовать в даты проведения форума, в ряде образовательных учреждений столицы вводятся временные изменения. Для подготовительных групп и начальных классов общеобразовательных школ каникулы перенесены на период с 18 по 22 мая вместо ранее предусмотренных дат с 1 по 5 мая. Одновременно в части школ Баку для учащихся V-XI классов занятия в эти дни будут организованы в дистанционном формате.

Учитывая, что нагрузка на разные районы столицы в период международного форума будет различаться, формат работы учебных заведений определен с учетом территориального подхода. В Пираллахинском, Гарадагском, Сураханском, Сабунчинском и Низаминском районах учебный процесс сохранится в обычном режиме, тогда как в остальных районах Баку ученики V-XI классов с 18 по 22 мая будут обучаться дистанционно. Такой же формат в эти дни установлен для профессиональных, средних специальных и высших учебных заведений, расположенных в столице.

Поскольку проведение WUF13 укрепляет международный профиль Азербайджана и расширяет возможности для новых контактов, временная настройка работы городской системы является естественной частью подготовки к форуму. Когда столица принимает мероприятие мирового уровня, устойчивость городского управления проверяется точностью решений в повседневных вопросах. Именно по этой причине изменения в образовательной сфере имеют более широкий смысл, чем просто техническая мера на несколько дней.

Исходя из принципа непрерывности обучения, который остается одним из главных ориентиров в работе системы образования, переход на онлайн-формат позволяет сохранить учебный темп и не выбивать школьников и студентов из программы. В тех учреждениях, где на несколько дней меняется обычный режим, занятия будут продолжены на базе уже знакомой цифровой практики. Такой подход снимает лишнюю нагрузку с городской среды и одновременно дает учебным заведениям возможность продолжить работу в стабильном порядке.

Цифровые инструменты уже давно вошли в повседневную жизнь школ и вузов, дистанционный формат в подобных условиях воспринимается как рабочий механизм, а не как временная импровизация. Он помогает сохранить связь между преподавателем и учащимся, поддерживает ход программы и дает системе дополнительную гибкость. Для Баку, который в мае будет находиться в центре внимания международной урбанистической повестки, такая организационная собранность имеет особую ценность.

Учитывая, что все принятые меры ограничены конкретными датами и привязаны к периоду проведения форума, влияния на общий ход учебного года они не окажут. Здесь важен сам принцип: крупное международное событие не должно расшатывать базовые процессы внутри города. Наоборот, грамотная подготовка позволяет совместить международную активность, нормальную работу столицы и устойчивость тех сфер, которые напрямую связаны с повседневной жизнью людей.

Когда Баку выходит на финишную прямую перед WUF13, все яснее становится и более важная вещь, связанная уже не только с самим форумом. Азербайджан показывает, что способен принимать мероприятия глобального уровня, сохраняя порядок в городском управлении и спокойно адаптируя внутренние процессы под новую нагрузку. Именно в этом сегодня и заключается главный смысл происходящего: Баку готовится к мировому форуму как город, который умеет работать собранно, гибко и по плану.