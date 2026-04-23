У Apple закончились Mac mini

Apple временно приостановила продажи базовой конфигурации Mac mini M4 в своем официальном интернет-магазине.

На официальном сайте Apple пропала возможность заказать Mac mini M4 с 16 ГБ оперативной памяти и SSD-накопителем на 256 ГБ. При этом более дорогие модификации, включая варианты с увеличенным объемом хранилища, а также модели с чипом M4 Pro, доступны для заказа, что указывает на точечный характер ограничений.

Текущая ситуация может свидетельствовать как о подготовке к обновлению продуктовой линейки, так и о высоком уровне спроса на начальную модель. Компактный настольный ПК активно используется в качестве доступной платформы для локального запуска ИИ-моделей, что дополнительно стимулирует продажи именно базовой конфигурации.

Среди возможных факторов также рассматривается кризис памяти. Глобальный рост спроса на DRAM привел к удорожанию компонентов и перебоям в поставках, что уже отражалось на доступности отдельных конфигураций Mac mini и Mac Studio.

По слухам, Apple также разрабатывает Mac mini M5 и M5 Pro, однако сроки выпуска могут быть сдвинуты на более поздний период 2026 года.