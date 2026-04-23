В Баку проходит 9-й съезд Совета старейшин Азербайджана.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на Trend, съезд, в котором принимают участие члены Правления Совета старейшин Азербайджана, видные ученые, общественно-политические деятели, известные представители интеллигенции Республики, аксакалы, члены семей шехидов, молодежь, а также представители 81 городской и районной организации Совета, начался с исполнения Государственного гимна.

Затем минутой молчания была почтена память шехидов, отдавших свои жизни за свободу наших земель, и аксакалов, ушедших из жизни за прошедший период.

Председатель Совета старейшин Азербайджана Эльдар Гулиев зачитал обращение Президента Ильхама Алиева к участникам Съезда.

Новость обновляется