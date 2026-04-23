В Гватемале сняли извержение вулкана с вершины кратера - ВИДЕО

В сети появилось видео, снятое на вершине вулкана Сантьягито в Гватемале во время внезапного извержения. Как сообщает Day.Az, группа туристов находилась у кратера, когда вулкан неожиданно выбросил столб пепла. В этот момент вокруг начали падать камни и вулканический материал, и людям пришлось срочно покидать опасную зону.