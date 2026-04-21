Завтра в бакинском метро изменится график движения поездов

22 апреля в бакинском метро изменится график движения поездов.

Об этом сообщили Day.Az в пресс-службе Бакинского метрополитена.

"Сегодня в 12:10 на участке "Улдуз" - "Нариман Нариманов" Бакинского метрополитена в результате короткого замыкания в межстанционном кабеле были оперативно обследованы все источники электропитания данного участка, в том числе проведены проверки на тяговой подстанции. Вследствие короткого замыкания наблюдалось кратковременное задымление, в связи с чем незамедлительно были выполнены необходимые регулировочные и аварийные мероприятия.

По итогам первоначального расследования было принято решение о восстановлении пассажирских перевозок в 15:00, а также о проведении соответствующих технических работ. В рамках оперативного плана начаты работы на кабельной линии, где произошло короткое замыкание, с соблюдением всех требований безопасности. Кроме того, принимаются дополнительные меры для предотвращения повторения инцидента", - сообщили в метрополитене.

Также было отмечено, что с этой целью усиливаются меры безопасности и технической поддержки на тяговой электрической подстанции - основном источнике питания участка. Также будет обеспечено проведение детального анализа технического инцидента.

"Для обеспечения стабильного и бесперебойного движения поездов и безопасного завершения всех работ 22 апреля в часы пик на участке "28 Мая" - "Ахмедлы" интервал движения поездов составит 2,5 минуты. Пассажиров, следующих в направлении "Бакмил", просят пользоваться графиком субботнего дня.

Приносим извинения пассажирам за доставленные неудобства и благодарим за понимание. О результатах технического расследования, дальнейших мерах и других деталях общественность будет оперативно проинформирована", - добавили в метрополитене.

Ранее мы сообщали, что сегодня в работе бакинского метро произошел сбой, в результате чего на всех станциях бакинского метрополитена был временно ограничен вход пассажиров.