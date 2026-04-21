Президент США Дональд Трамп заявил о возможных бомбардировках Ирана, если не удастся достичь соглашения.

Как передает Day.Az, Трамп сделал это заявление в интервью телеканалу CNBC.

"Я ожидаю бомбардировок. Считаю, что это лучший способ вести дальнейшие переговоры с Ираном. Мы готовы. Вооруженные силы настроены решительно", - сказал он в прямом эфире.