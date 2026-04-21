https://news.day.az/society/1829243.html
По этому ж/д направлению назначены дополнительные рейсы - ДАТА
ЗАО "Азербайджанские железные дороги" назначило дополнительные рейсы по маршруту Баку-Габала-Баку на 9, 10 и 11 мая.
Как сообщает Day.Az, в эти даты будут организованы поездки из Баку в Габалу и в обратном направлении.
Рейс из Баку в Габалу будет отправляться в 07:30 утра. Обратный рейс из Габалы в Баку - в 19:00.
