По этому ж/д направлению назначены дополнительные рейсы

ЗАО "Азербайджанские железные дороги" назначило дополнительные рейсы по маршруту Баку-Габала-Баку на 9, 10 и 11 мая.

Как сообщает Day.Az, в эти даты будут организованы поездки из Баку в Габалу и в обратном направлении.

Рейс из Баку в Габалу будет отправляться в 07:30 утра. Обратный рейс из Габалы в Баку - в 19:00.