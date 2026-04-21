Samsung признала главную деталь своих смартфонов

В корпорации Samsung заявили, что вертикально ориентированная камера является главной особенностью смартфонов бренда. Слова представителей компании процитировали журналисты издания 9to5Google, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

В разговоре со СМИ вице-президент корейского IT-гиганта Ли Иль-хван назвал основную камеру, ориентированную вертикально, главной деталью телефонов серии. Также в компании признали, что все устройства имеют закругленные углы.

Журналисты медиа заметили, что Samsung - чуть ли не единственный производитель смартфонов, который внедрил единый дизайн-код для всех своих аппаратов. По мнению авторов 9to5Google, такая особенность - важная и одновременно неудачная деталь телефонов популярного бренда.

По словам редактора издания Уилла Саттельберга, он хочет, чтобы его дорогой флагманский смартфон отличался от более дешевых гаджетов, но в случае с устройствами Samsung это не работает. Однако автор признал, что в будущем вертикальная камера может получить статус уникальной и даже культовой.