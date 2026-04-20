В Баку опровергли слухи о сносе 100 тысяч зданий

В Генеральном плане города Баку отсутствует какая-либо информация о сносе 100 тысяч зданий.

Как сообщает Day.Az, об этом заявила пресс-служба Государственного комитета по градостроительству и архитектуре.

"В СМИ были опубликованы недостоверные сообщения о том, что "согласно Генеральному плану Баку будет снесено 100 тысяч зданий". Сообщаем, что в Генплане такая информация не отражена, и данные сведения не предоставлялись Комитетом", - говорится в заявлении.

Отметим, что ранее в прессе распространились сообщения о том, что в рамках "Генерального плана развития города Баку до 2040 года" якобы предусмотрен снос до 100 тысяч зданий на территории 12 районов.