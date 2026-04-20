https://news.day.az/world/1829120.html Посольство США призвало граждан страны покинуть Ирак Посольство США в Багдаде сделало новое предупреждение относительно поездок в Ирак. Как передает Day.Az, дипмиссия призвала граждан США воздержаться от поездок в Ирак, а находящихся там американцев - немедленно покинуть территорию страны.
Посольство США призвало граждан страны покинуть Ирак
Посольство США в Багдаде сделало новое предупреждение относительно поездок в Ирак.
Как передает Day.Az, дипмиссия призвала граждан США воздержаться от поездок в Ирак, а находящихся там американцев - немедленно покинуть территорию страны.
В то же время посольство заявило, что вооружённые группы, связанные с Ираном, планируют новые атаки против граждан США и интересов Вашингтона.
"Некоторые элементы, связанные с правительством Ирака, продолжают активно оказывать террористическим группам политическую, финансовую и оперативную поддержку", - говорится в сообщении посольства.
