Посольство США призвало граждан страны покинуть Ирак

Посольство США в Багдаде сделало новое предупреждение относительно поездок в Ирак.

Как передает Day.Az, дипмиссия призвала граждан США воздержаться от поездок в Ирак, а находящихся там американцев - немедленно покинуть территорию страны.

В то же время посольство заявило, что вооружённые группы, связанные с Ираном, планируют новые атаки против граждан США и интересов Вашингтона.

"Некоторые элементы, связанные с правительством Ирака, продолжают активно оказывать террористическим группам политическую, финансовую и оперативную поддержку", - говорится в сообщении посольства.