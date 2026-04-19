Эскалация вокруг Ирана - нефть, риски и ожидания

Автор: Азер Ахмедбейли

Рост напряженности вокруг Ирана почти сразу вышел за рамки военной повестки. На уровне цифр ситуация развивается по понятной для рынков логике: нефть поднимается к отметкам около 100 долларов и выше, а в более пессимистичных сценариях аналитики допускают сценарии до 150 долларов за баррель при дальнейшей эскалации. Через Ормуз проходит около пятой части мировой нефти, и сама вероятность его блокировки уже отражается в ценах. Международный валютный фонд пересматривает ожидания роста мировой экономики и предупреждает о дополнительном инфляционном давлении.

В такой динамике нет ничего принципиально нового. Нефтяные кризисы 1970-х годов или конфликт вокруг Кувейта в 1990-1991 годах также начинались с роста цен и ожиданий перебоев поставок. Разница в том, что тогда скачок цен воспринимался как резкий шок, а сейчас реакция развивается более постепенно. Рынки, бизнес и потребители быстрее закладывают риски в свои решения, и сам конфликт начинает ощущаться ещё до того, как переходит в острую фазу.

В общественном восприятии эта логика выглядит иначе. Если в геополитике это "рост рисков в Ормузском проливе", то в переводе на язык улицы это означает "дороже бензин, дороже доставка, дороже продукты". Когда эксперт говорит "ограничение морских поставок", шофер частного такси задается вопросом "сколько теперь будет стоить полный бак бензина".

Та же логика проявляется и в бизнесе. Финансовые структуры фиксируют рост неопределённости: компании осторожнее подходят к новым проектам, откладывают решения, приостанавливают найм. Руководство HSBC прямо указывает на снижение уверенности бизнеса на фоне конфликта. В сухом лексиконе экспертов это звучит как "рост рисков и пересмотр ожиданий", но на практике означает меньше возможностей на рынке труда.

Такая реакция развивается поэтапно. Сначала появляется ожидание проблем - рынки и компании начинают учитывать риски. Затем это отражается в ценах на нефть и перевозки. Бизнес становится осторожнее: откладываются решения, сокращается активность. И уже затем это доходит до повседневного уровня - через рост расходов и изменения в повседневных экономических решениях.

Отдельно проявляется влияние на туризм и сферу услуг, от которых зависит значительная часть доходов в ряде стран региона. Любая нестабильность быстро отражается на потоке туристов: растут страховые риски, поездки отменяются, компании сокращают активность.

За формулировкой "эскалация в регионе" стоит вопрос, который задают себе тысячи отельеров и десятки тысяч работников обслуживающего персонала - "сорвется ли сезон".

Есть и более прямое влияние: дроны, закрытие воздушного пространства. Всё это напрямую затрагивает повседневную жизнь. Если СМИ пишут про обмен ударами и демонстрацию силы, то для людей это означает отменённые рейсы, задержки и проблемы с доставкой.

Что касается Ирана, то там отношение к конфликту, безусловно, имеет мощную экономическую подоплёку, но вместе с тем значительная часть населения воспринимает его не только через экономические последствия, а как прямое следствие многолетнего политического курса страны. Поэтому, в отличие от других стран региона, где конфликт сводится к росту цен и ограничению экономических возможностей, в Иране он неизбежно становится вопросом политики.

В итоге складывается чёткая картина: экономическое восприятие конфликта становится доминирующим.

Раньше крупные конфликты воспринимались как события, требующие позиции. Человек втягивался в выбор - за кого он, на чьей стороне правда, и т.д. Политика задавала рамку, а экономика шла следом.

Сегодня происходит обратное. Политика никуда не исчезла, но уходит на второй план. Какими бы ни были причины и цели конфликта, для большинства людей важнее знать ответы на конкретные вопросы: насколько дороже станет жить и насколько сложнее станет зарабатывать.