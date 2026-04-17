В Баку посадили новые деревья

В Наримановском районе на улице Фаига Юсифова 40 вместо сухих и представляющих опасность деревьев высажены новые деревья.

Как передает Day.Az, об этом сообщили в Министерстве экологии и природных ресурсов в ответ на запрос Trend.

Руководитель Государственной службы экологической безопасности Министерства экологии и природных ресурсов Хикмет Ализаде в комментарии заявил, что удаление сухих и аварийных деревьев является естественным и необходимым процессом, происходящим в любой стране и городе:

"Как известно, деревья относятся к живому миру и имеют свой биологический срок жизни. Кроме того, на их состояние влияют плодородие почвы, агротехнический уход и другие факторы. По этой причине в определенные периоды наблюдаются случаи усыхания деревьев".

По его словам, удаление сухих деревьев, представляющих опасность для граждан по указанному адресу, было осуществлено на основании обращения Наримановского муниципалитета с учетом заключения Государственного агентства экологической экспертизы Министерства экологии и природных ресурсов. Сухие деревья были убраны Объединением зеленого хозяйства города Баку в соответствии с действующими процедурными правилами, а на их месте на территории высажены новые деревья.

"Разумеется, сразу после удаления деревьев провести компенсирующую посадку невозможно. Сначала удаляются пни. После их удаления осуществляется посадка новых деревьев. Это полностью нормальный процесс, и речи о снижении уровня озеленения в городе быть не может. Напротив, эти меры служат обновлению зеленого фонда, и все работы проводятся под государственным контролем".

По его словам, срубленные по указанному адресу сухие деревья были 19 января 2026 года зарегистрированы с присвоением идентификационных кодов, промаркированы, инвентаризированы и внесены в портал. В настоящее время высаженные на этой территории новые деревья также зарегистрированы в системе, идентифицированы и размещены на портале.

Х. Ализаде отметил, что удаление сухих деревьев имеет важное значение и с точки зрения безопасности:

"В последнее время в результате интенсивных дождей и ветреных погодных условий происходят случаи падения деревьев, их обрушения на людей и автомобили. По этой причине удаление сухих деревьев, представляющих опасность, является одной из необходимых мер".

Руководитель службы добавил, что в рамках проводимых работ на территории также была осуществлена инвентаризация и идентификация деревьев. Так, с 2025 года по инициативе Общественного объединения IDEA и при поддержке Министерства экологии и природных ресурсов начата деятельность по регистрации и идентификации городских зеленых насаждений, и с этой целью был создан портал agac.az. Реализация данного проекта имеет важное значение с точки зрения учета зеленых насаждений на территории города, системного отслеживания проводимых работ и обеспечения прозрачности в этой сфере.