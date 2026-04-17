Найден способ продлить жизнь при агрессивном виде рака

Ученые из Северо-Западного университета (США) разработали новый препарат, который может продлить жизнь пациентам с раком поджелудочной железы. Этот вид заболевания отличается высокой агрессивностью и часто диагностируется на поздних стадиях. Результаты клинического исследования опубликованы в Nature Medicine (NatMed), передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

В исследовании приняли участие 233 пациента с распространенной формой заболевания. Одной группе назначали стандартную химиотерапию, другой - тот же протокол лечения в сочетании с экспериментальным препаратом эльраглусибом.

Результаты показали заметную разницу в выживаемости. Через год после начала лечения в группе тестирования нового препарата оставались живы 44% пациентов, тогда как в группе стандартной терапии - 22%. Средняя продолжительность жизни также увеличилась: при лечении эльраглусибом она составила около 10 месяцев против семи.

У части пациентов эффект оказался еще более выраженным. Около 13% больных, получавших эльраглусиб, прожили два года, тогда как в группе стандартного лечения таких случаев не было зафиксировано.

Исследователи объясняют действие препарата его влиянием на иммунную систему. Эльраглусиб блокирует белок, который помогает опухоли "скрываться" от иммунного ответа, тем самым позволяя организму активнее бороться с раковыми клетками.

Авторы подчеркивают, что речь идет о ранних результатах, и для окончательных выводов необходимы более масштабные исследования. Тем не менее полученные данные они называют обнадеживающими и потенциально важными для разработки новых методов лечения рака.