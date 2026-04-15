Индия изменит стратегию развития страны

Индия впервые с 2020 года пересматривает стратегию самообеспечения для сохранения цепочек поставок в условиях экономических потрясений. Как передает Day.Az, об этом пишет The Economic Times.

Источник отмечает, что индийский премьер-министр Нарендра Моди поручил правительству пересмотреть национальную стратегию развития страны Atmanirbhar Bharat ("Самодостаточная Индия").

Данная стратегия предлагает пересмотреть меры по обеспечению структурной устойчивости экономики. Контроль за разработкой обновленной стратегии будет осуществлять правительственный комитет по безопасности. Ему будет поручено оценить влияние блокады Ормузского пролива на экономику Индии.