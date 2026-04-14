Важная новость для владельцев банковских карт

На фоне недавних решений в сфере регулирования платежных систем в Азербайджане вновь актуализировался вопрос полномочий Центрального банка в отношении коммерческих банков. Речь идет прежде всего о пределах вмешательства регулятора в формирование тарифов и условий банковских услуг.

Как сообщает Day.Az, в комментарии Yeni Sabah юрист Акрам Гасанов заявил, что у Центрального банка нет полномочий устанавливать верхний, нижний или средний уровень комиссий коммерческих банков. Поскольку банки являются коммерческими организациями, они самостоятельно определяют свои тарифы.

По его словам, установление конкретных условий для частных банков возможно только на законодательном уровне.

"Центральный банк может устанавливать пределы только для собственных услуг. У него нет права определять верхний предел ни по кредитным ставкам, ни по депозитам, ни по другим финансовым ресурсам. В законе 'О банках' прямо указано, что банки самостоятельно устанавливают стоимость своих услуг и условия их предоставления. Центральный банк может лишь рекомендовать коммерческим банкам определенные предельные значения. Для того чтобы диктовать частным банкам какие-либо условия, необходимо принятие соответствующего закона. На данный момент такого закона нет", - отметил он.

Напомним, что согласно новому решению, подписанному председателем Центрального банка Азербайджана (ЦБА) Талехом Кязымовым, утвержден верхний предел интерчейнджа (тарифов на услуги), применяемого между участниками платежных систем.

Новое решение Центрального банка регулирует комиссии, которые банки выплачивают друг другу при расчетах с использованием платежных карт.

Решение вступит в силу с 1 июня.