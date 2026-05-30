Автогрузоперевозки в Азербайджане выросли

В январе-апреле текущего года автомобильным транспортом в Азербайджане было перевезено 1,943 миллиона тонн грузов на сумму 4,245 миллиарда долларов США.

Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на Государственный таможенный комитет Азербайджана.

Согласно данным, этот показатель по сравнению с аналогичным периодом 2025 года больше в стоимостном выражении на 107,8 миллиона долларов США, или на 2,6%, а в объемном выражении - на 4,929 тысячи тонн, или на 0,2%.

В отчетный период автомобильным транспортом из Азербайджана было экспортировано примерно 792,6 тысячи тонн грузов на сумму 877,3 миллиона долларов США, что по сравнению с показателем за аналогичный период предыдущего года больше в стоимостном выражении на 154,3 миллиона долларов США, или на 21,3%, а в объемном выражении - на 44 тысячи тонн, или на 5,9%.

В январе-апреле текущего года автомобильным транспортом в Азербайджан было импортировано 1,150 миллиона тонн грузов на сумму 3,368 миллиарда долларов США, что по сравнению с аналогичным периодом 2025 года меньше в стоимостном выражении на 46,6 миллиона долларов США, или на 1,4%, а в объемном выражении - на 39,1 тысячи тонн, или на 3,3%.

Отметим, что в январе-апреле 2026 года в Азербайджане грузовыми транспортными средствами в общей сложности было перевезено 18,720 миллиона тонн грузов на сумму 17,403 миллиарда долларов США. Это в стоимостном выражении на 485,7 миллиона долларов США, или на 2,9% больше, а в объемном выражении - на 862,2 тысячи тонн, или на 4,4% меньше по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года.

В отчетный период по средствам транспортировки грузов из Азербайджана в общей сложности было экспортировано 15,726 миллиона тонн грузов на сумму 11,879 миллиарда долларов США, что в годовом сравнении означает рост в стоимостном выражении на 3,1 миллиарда долларов США, или на 35,2%, а в объемном выражении - снижение на 73,6 тысячи тонн, или на 0,5%.

В то же время в январе-апреле текущего года по средствам транспортировки грузов в Азербайджан в общей сложности было импортировано 2,995 миллиона тонн грузов на сумму 5,525 миллиарда долларов США. А это относительно показателя за аналогичный период 2025 года меньше в стоимостном выражении на 2,6 миллиарда долларов США, или на 32,1%, а в объемном выражении - на 788,6 тысячи тонн, или на 20,8%.