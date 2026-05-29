Полиция обратилась к водителям велосипедов и скутеров

В весенне-летние месяцы увеличивается число людей, использующих двухколесные транспортные средства, такие как велосипеды и скутеры. Однако несоблюдение правил при их эксплуатации становится причиной возникновения аварийных ситуаций на дорогах. Пользователи таких транспортных средств не должны двигаться по встречной полосе, а при включении запрещающего сигнала светофора обязаны останавливаться. При пересечении пешеходных переходов они должны спешиваться и переходить дорогу как пешеходы.

Как сообщает Day.Az, об этом говорится в обращении Центра интеллектуального управления транспортом МВД.

"Согласно закону, велосипеды, велосипеды с подвесным двигателем и другие транспортные средства с аналогичными характеристиками должны двигаться только по крайней правой полосе дороги, соблюдая требования дорожных знаков и разметки, максимально придерживаясь правой стороны и двигаясь в один ряд. Движение велосипедов по обочине допускается только при условии, что это не создает помех пешеходам.

Лица, управляющие такими транспортными средствами, должны знать, что при наличии велосипедной дорожки движение по соседней автомобильной дороге запрещено законом. Кроме того, вне перекрестков, в местах нерегулируемого пересечения дороги с велосипедной дорожкой, велосипедисты обязаны уступать дорогу транспортным средствам, движущимся по этой дороге.

Главным условием безопасности является ответственность. Соблюдение правил дорожного движения и ответственное отношение к ситуации важны для безопасности каждого", - говорится в обращении.