Лошадь ударила женщину копытом в прямом эфире на скачках в Великобритания

Женщина получила сильный удар копытом от лошади во время прямой трансляции на ипподроме Редкар в Великобритании.

Пострадавшая, 25-летняя Хлоя Бриоди - главный конюх тренера Ричарда Фейхи - проверяла стремена 3-летнего скакового коня по кличке Камеко Фивер, когда животное внезапно набросилось на нее. Момент был запечатлен в прямом эфире.

Хлоя отделалась лишь синяками и уже восстанавливается. По словам ее тренера, "она скоро вернется".