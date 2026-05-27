Иран подтвердил планы открыть Ормузский пролив

Тегеран получил "первоначальный и неофициальный" проект рамочной договоренности в виде меморандума о взаимопонимании с США.

Как передает Day.Az со ссылкой на гостелевидение Ирана, согласно рамочному документу, Тегеран должен восстановить коммерческое судоходство через Ормузский пролив до довоенного уровня в течение месяца, а США - вывести свои военные силы из района вокруг Ирана и снять морскую блокаду.

Управление судоходным движением в Ормузском проливе будет осуществляться совместно Ираном и Оманом.

Однако документ пока еще полностью не согласован, потому Тегеран не будет предпринимать никаких шагов без "достоверного подтверждения".

Также отмечается, что, если окончательное соглашение будет достигнуто в течение 60 дней, оно может быть утверждено в виде обязательной резолюции Совбеза ООН.