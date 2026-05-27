Премьер-министр Греции поздравил Президента Ильхама Алиева

Премьер-министр Республики Греция Кириакос Мицотакис направил поздравительное письмо Президенту Азербайджанской Республики Ильхаму Алиеву.

Как передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, в письме говорится:

"Ваше превосходительство.

Передаю Вам и Вашему народу искренние поздравления и наилучшие пожелания по случаю Дня независимости Азербайджанской Республики.

Греция высоко ценит сильное и динамичное партнерство с Азербайджаном, основанное на взаимном уважении и конструктивном сотрудничестве. Несмотря на то, что энергетическая сфера является краеугольным камнем наших двусторонних отношений, рад видеть поступательное расширение сотрудничества в новых направлениях, представляющих взаимный интерес.

Мы привержены дальнейшему углублению связей, руководствуясь международным правом и принципами, закрепленными в Уставе Организации Объединенных Наций, в том числе уважением суверенитета и территориальной целостности. Желаю азербайджанскому народу неизменного благополучия, процветания и прогресса.

Ваше превосходительство, прошу принять мое высочайшее почтение".