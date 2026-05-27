Умер совладелец Reddit

Американский медиамагнат Дональд Ньюхаус умер в возрасте 96 лет. Как передает Day.Az, об этом сообщает газета The New York Times.

Ньюхаус скончался 26 мая в своем поместье в Ламбертвилле, штат Нью-Джерси. Причиной смерти стала лимфома - онкологическое заболевание, при котором опухоль развивается в лимфатической системе.

Отмечается, что Ньюхаус был одним из владельцев медиакорпорации Advance Publications, которой принадлежит издательский дом Condé Nast, выпускающий еженедельник The New Yorker, журналы Vanity Fair, Vogue, Wired и другие издания. Также в собственность компании входят телеканал Discovery Channel и портал Reddit.

Дональд Ньюхаус родился в августе 1929 года. Он и его старший брат Сэмюэл унаследовали Advance Publications от отца. Дональд отвечал за региональные газеты и кабельные активы холдинга, а Сэмюэл руководил Condé Nast. Издания, которые курировал Дональд, получили десятки Пулитцеровских премий и других престижных наград. Старший брат бизнесмена умер в 2017 году.