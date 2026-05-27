Россия может разорвать это соглашение с Арменией

Москва пригрозила приостановить или денонсировать соглашение о поставках в Армению природного газа, нефтепродуктов и необработанных алмазов, если Ереван и дальше будет придерживаться курса на вступление в Евросоюз.

Об этом говорится в письме министра энергетики Сергея Цивилёва, которое он направил в Министерство территориального управления и инфраструктур Армении. С копией ознакомился "Коммерсант", передает Day.Az.

"Продолжающиеся практические шаги по углублению взаимодействия Армении с Европейским союзом и декларируемое правительством Армении стремление вступить в ЕС ставят под угрозу сохранение и развитие фундаментально высокого уровня российско-армянского торгово-экономического и инвестиционного сотрудничества, одной из основ которого являются двусторонние международные договоры",- говорится в письме.

Армянское ведомство на него пока официально не ответило. Армения и Россия заключили соглашение о беспошлинных поставках в 2013 году. Оно бессрочно отменило экспортные пошлины на ввоз в Армению нефтепродуктов, газа и алмазов.