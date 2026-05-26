"МЮ" и "Бавария" нацелились на игрока "Ньюкасла"

Защитник "Ньюкасла" Льюис Холл может покинуть клуб в летнее трансферное окно.

Как передает Day.Az со ссылкой на CaughtOffside, интерес к 21-летнему футболисту проявляет "Манчестер Юнайтед". Возможным трансфером занимается футбольный директор манкунианцев Джейсон Уилкокс.

По информации источника, сам Холл готов рассмотреть вариант со сменой команды. Также на защитника претендует мюнхенская "Бавария".

"Ньюкасл" оценивает игрока примерно в 55 миллионов фунтов стерлингов.

Холл перешел в "Ньюкасл" из "Челси" в 2024 году за 33 миллиона евро. Его контракт с клубом действует до лета 2029 года.

В сезоне-2025/26 защитник провел 47 матчей во всех турнирах, забил один гол и сделал две результативные передачи.