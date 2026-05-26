В Азербайджане обратились к иностранцам из-за рейсов Баку–Тбилиси–Баку

Граждане Азербайджана, а также граждане иностранных государств, имеющие право на безвизовый въезд в Азербайджан, могут осуществлять въезд и выезд железнодорожным транспортом по маршруту Баку-Тбилиси-Баку.

Как передает Day.Az, об этом говорится в обращении Государственной миграционной службы Азербайджана к гражданам.

Согласно информации, иностранцы и лица без гражданства, посещающие страну, должны соблюдать требования миграционного законодательства Азербайджанской Республики.

Отмечается, что согласно законодательству, иностранцы и лица без гражданства, временно находящиеся на территории страны более 15 дней, должны встать на учет по месту пребывания. Срок временного пребывания в стране лиц, прибывших в Азербайджан в безвизовом порядке, не может превышать 90 дней, за исключением случаев, предусмотренных международными договорами. Для граждан Российской Федерации этот срок установлен в 90 дней в течение одного календарного года.

В целях обеспечения комфорта пассажиров и предотвращения задержек, которые могут возникнуть из-за дополнительных процедур, лица, предположительно нарушающие требования миграционного законодательства, до выезда из страны могут обратиться в региональные главные управления миграции, в окна "миграционные услуги", действующие в центрах "ASAN xidmət".

Кроме того, через раздел "Электронные услуги" официального интернет-сайта службы можно получить информацию об ограничениях, применяемых за нарушение миграционного законодательства.

Отмечено, что на железнодорожной станции Бёюк-Кясик, где останавливается поезд, следующий по маршруту Баку-Тбилиси-Баку, обеспечена деятельность Государственной миграционной службы. За время стоянки поезда на станции иностранным гражданам и лицам без гражданства оперативно предоставляются миграционные услуги.

Для получения дополнительной информации граждане могут обратиться в Call-центр 919 Государственной миграционной службы, на официальные аккаунты в социальных сетях или по адресу электронной почты [email protected].