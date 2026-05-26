Microsoft предупредила о рисках безопасности Windows

Microsoft объяснила последствия для пользователей Windows 11 после истечения срока действия старых сертификатов Secure Boot в июне 2026 года. Компьютеры пользователей продолжат загружаться и работать, однако без обновленных сертификатов они лишатся части защитных механизмов, сообщает Windows Latest, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

В рамках сессии "Спроси Microsoft что угодно" (AMA) с участием руководителей подразделения разработки Windows пользователям объяснили, что срок действия сертификатов Secure Boot, используемых с 2011 года для проверки доверенной загрузки операционной системы и защиты устройств от вредоносного ПО на этапе запуска, истекает летом 2026 года. Чтобы избежать массовых сбоев и потенциальных угроз безопасности, Microsoft уже начала поэтапное внедрение новых сертификатов Secure Boot 2023 года.

В компании подчеркнули, что отсутствие обновления не приведет к немедленной неработоспособности ПК. Однако устройства без новых сертификатов перестанут получать критически важные обновления безопасности и обновляемые списки отзыва DBX, которые используются для блокировки вредоносных загрузчиков и компрометированных компонентов.

Таким образом, системы продолжат функционировать, но уровень их защищенности заметно снизится.