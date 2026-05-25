Президент Туркменистана поздравил Президента Ильхама Алиева

Президент Туркменистана Сардар Бердымухамедов направил письмо Президенту Азербайджанской Республики Ильхаму Алиеву по случаю 28 мая - Дня независимости.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, в письме говорится:

"Уважаемый Ильхам Гейдар оглу!

Сердечно поздравляю Вас и весь народ Азербайджанской Республики с Днем независимости!

B настоящее время Азербайджан стремительно развивается, демонстрируя впечатляющие успехи в экономике, инфраструктуре и культуре, а также играет важную роль в укреплении международного сотрудничества.

С большим удовлетворением хотел бы отметить, что сегодня туркмено-азербайджанские отношения, основанные на принципах добрососедства, дружбы и взаимопонимания, приобретают все более динамичный и поступательный характер. Выражаем готовность к дальнейшему тесному сотрудничеству на благо наших народов.

Уважаемый Ильхам Гейдар оглу, пользуясь этой приятной возможностью, искренне желаю Вам крепкого здоровья и счастья, а братскому народу Азербайджана - мира, благополучия и процветания".