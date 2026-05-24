Лейла Алиева и Алена Алиева посетили Центр социальной реабилитации для детей Tut Əlimdən.

Как передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, гостьи ознакомились с социальными мерами и творческой деятельностью, осуществляемыми в центре, вместе с детьми приняли участие в различных мероприятиях.

Прибыв в центр, Лейла Алиева и Алена Алиева сначала вместе с детьми посадили во дворе учреждения саженцы плодовых и декоративных деревьев.

Затем дети продемонстрировали свои поделки, рисунки и связанные из шерсти игрушки. Работы детей были встречены гостьями с интересом.

В ходе совместной работы были изготовлены различные декоративные предметы, рассмотрены работы, отражающие творческие способности детей.

В художественной части мероприятия дети прочитали стихи, исполнили музыкальные и танцевальные номера. Выступления детей были встречены с большим интересом и сопровождались аплодисментами участников.