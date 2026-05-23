Трамп проведет совещание

Президент США Дональд Трамп планирует встретиться с переговорной командой 23 мая.

Как передает Day.Az, об этом сказал Трамп в интервью американским СМИ.

По его словам, ожидается, что на этой встрече будет принято решение по поводу возобновления возможных военных операций против Ирана.

Президент США отметил, что на встрече будут присутствовать вице-президент Джей Ди Вэнс, специальный посланник президента Стив Уиткофф и бизнесмен Джаред Кушнер.

Ранее мы сообщали, что Марко Рубио заявил о прогрессе в переговорах с Ираном.