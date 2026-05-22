Азербайджан показал миру эталон успешного многостороннего форума

Под руководством Президента Ильхама Алиева Азербайджан показал 192 странам-членам ООН, как организовать чрезвычайно успешный многосторонний форум и добиться выдающихся результатов, которые служат интересам человечества и создают основу для будущего устойчивого городского развития и проектирования умных городов.

Об этом в беседе с Day.Az сказал региональный координатор Центральноазиатского исследовательского центра производительности (CAPRC) по юго-восточному Висконсину Питер Тейс, комментируя проведение WUF13 в Азербайджане.

"WUF13 в Баку, безусловно, является самым заметным глобальным мероприятием, организованным ООН после саммита COP29 в Баку. Участие более 57 тысяч человек из 176 стран стало важным показателем высокого международного интереса к Азербайджану как к площадке для обсуждения городских проблем. На форуме представители разных стран смогли обсудить вопросы развития крупных и малых городов, а также их влияние на сельское хозяйство, сельские территории и окружающую среду", - сказал Тейс.

По его словам, активное участие тысяч дипломатов и представителей политических кругов в Баку является настоящим свидетельством перед всем миром того, что Баку постоянно меняется и становится все более привлекательным для иностранных правительств и организаций как площадка для проведения крупных и результативных мероприятий, подобных WUF13.

"Мир видит, как Баку превратился в сияющий город, где между странами достигается консенсус по всем вопросам, затрагивающим человечество сегодня. Языку стратегической неопределенности нет места на таких мероприятиях, а геополитические интересы Азербайджана совпадают с интересами большинства стран мира.

Внешняя политика Азербайджана реализовала важные инициативы, продвигающие концепции "умного" города и села. Концепции устойчивой урбанизации и постконфликтного восстановления мастерски реализуются на освобожденных территориях Азербайджана. Эти впечатляющие проекты внимательно изучаются такими странами, как Бразилия, Индонезия, Германия, Намибия и ЮАР, поскольку они являются выдающимися примерами, которые также могут быть реализованы в их странах. Азербайджан обладает огромным багажом знаний и инновационным духом, который вдохновляет некоторые из самых динамично развивающихся экономик по обе стороны Атлантики. Архитектурная школа Баку и его городские проектировщики входят в число лучших в мире", - подчеркнул эксперт.

Говоря о том, что Агентство США по торговле и развитию (USTDA) недавно изучало возможности дальнейшего сотрудничества с Азербайджаном, Тейс отметил, что WUF13 рассматривается как возможность для американских компаний выйти на проекты в нашей стране в сфере городского развития, умных городов и модернизации энергетической и цифровой инфраструктуры.

"Одной из инициатив международного сотрудничества, которые связаны с деятельностью USTDA, является концепция городского развития и умного города. Я уверен, что эксперты USTDA могут многое взять из успешного опыта Азербайджана - его впечатляющего пути развития устойчивых городов, интеграции технологий, инженерии, архитектурной эргономики и общественного транспорта, а также видения процветающего сельского развития.

Представители USTDA обладают большим потенциалом для изучения опыта Азербайджана и его впечатляющих достижений в развитии городов и сельских территорий. Такое сотрудничество необходимо и полезно в период, когда геополитическая напряженность между ведущими мировыми державами серьезно усиливает потребность в инновационных городах и экологически безопасных городских территориях", - заключил Тейс.

Ибрагим Алиев