Раскрыты новые подробности Assassin's Creed Black Flag Resynced

Представители Ubisoft раскрыли новые детали Assassin's Creed Black Flag Resynced и прокомментировали вопрос его каноничности.

Во время закрытого превью-мероприятия разработчики подтвердили, что сюжетная линия с Мудрецом сохранится в обновленной версии игры. Кроме того, финал ремейка расширят дополнительной сценой, которая должна компенсировать сокращение элементов современной сюжетной арки.

В интервью Kotaku геймдиректор проекта Ричард Найт заявил, что и оригинальная игра 2013 года, и ремейк считаются каноничными для вселенной Assassin's Creed. По словам Найта, события оригинальной Assassin's Creed IV: Black Flag, включая сюжетные линии, связанные с Дезмондом Майлзом и его окружением, остаются частью официальной истории серии. При этом Assassin's Creed Black Flag Resynced рассматривается как отдельная интерпретация тех же событий внутри концепции "Анимуса".

Творческий директор проекта Пол Фу отметил, что ремейк предложит игрокам более "точную" версию истории Эдварда Кенуэя и должен восприниматься как новая запись воспоминаний в рамках лора франшизы.

Разработчики также подтвердили, что речь идет о полноценном ремейке, производство которого стартовало в 2023 году. По их словам, проект создается полностью с нуля и не использует код оригинальной игры.

Первые впечатления журналистов от Assassin's Creed Black Flag Resynced оказались преимущественно положительными. Обозреватели отдельно отметили переработанную боевую систему с механикой парирования, расширенные возможности исследования подводного мира и отсутствие загрузочных экранов при перемещении между локациями.

Игра разрабатывается на движке Anvil Engine. На PlayStation 5 и Xbox Series X/S ремейк поддерживает режим 60 fps с трассировкой лучей. Assassin's Creed Black Flag Resynced выходит уже 9 июля 2026 года.