Авианосная ударная группа США вошла в Карибский бассейн

В Карибское море вошла авианосная ударная группа Военно-морских сил США во главе с атомным авианосцем USS Nimitz ("Нимиц"), сообщило Южное командование ВС США в соцсети Х, передает Day.Az со ссылкой на РБК.

"Добро пожаловать в Карибский регион, авианосная ударная группа "Нимиц"!" - говорится в сообщении.

Вместе с авианосцем в регион прибыли размещенное на нем авиационное крыло CVW-17, эсминец USS Gridley и судно снабжения USNS Patuxent. В командовании подчеркнули, что эти силы олицетворяют "вершину боеготовности, непревзойденной дальности поражения <...>, а также стратегического превосходства".

Как отметили в сообщении, авианосец "Нимиц" не раз доказывал свою эффективность в различных точках мира - от Тайваньского пролива до Персидского залива, "обеспечивая стабильность и отстаивая демократические ценности".

Заявление Южного командования США было опубликовано 20 мая - в тот день, когда американская администрация выдвинула обвинения в адрес экс-президента Кубы Рауля Кастро.