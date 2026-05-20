Новые партнерства в рамках WUF13 внесут вклад в формирование более инклюзивных городов

В рамках проекта по обновлению, реализуемого в городе Картахена, более 120 семей были переселены в новое социальное жилье.

Как передает Day.Az со ссылкой на Trend, об этом сказала представитель Колумбии Мария Абондано Эскобар в ходе панельной дискуссии на тему "Два региона, одна повестка: уроки инклюзивного обновления городов", прошедшей в рамках 13-й сессии Всемирного форума городов (World Urban Forum 13).

По ее словам, на прошлой неделе состоялось празднование ввода в эксплуатацию первой части нового центра, созданного для города.

"При создании этого центра мы переселили более 120 семей, которые на протяжении более 20 лет жили в домах на деревянных сваях. Их жилища представляли собой небольшие деревянные конструкции, расположенные по соседству с районами, где проживают миллионеры", - отметила Мария Абондано Эскобар.

Она сообщила, что семьи были обеспечены новым социальным жильем, расположенным в различных районах города, и этот процесс осуществлялся на основе принципа соучастия.

"Потребности и мнения людей играли ключевую роль в формировании новых инициатив", - добавила Мария Абондано Эскобар.

Представитель Колумбии добавила, что в ходе реализации проекта возникли серьезные трудности, связанные с социальной адаптацией.

"Мы предоставляли людям более качественное и достойное жилье. Однако некоторые семьи были обеспокоены тем, как они будут оплачивать коммунальные услуги в будущем и как адаптируются к новому образу жизни", - сказала она.

Мария Абондано Эскобар отметила, что территория, где реализовывался проект, ранее отличалась высоким уровнем насилия. Некоторые мелкие объекты, действовавшие под видом автомастерских или пекарен, на самом деле являлись точками продажи наркотиков.

"Для пресечения этой деятельности были приняты серьезные меры. В результате нового проекта в городе были созданы общественные пространства. Здесь обустроены футбольные и бейсбольные площадки, детские парки, а также специальные зоны для домашних животных. Цель заключалась в создании для жителей Картахены бесплатных общественных пространств, расположенных близко к историческому центру", - подчеркнула она.

Мария Абондано Эскобар добавила, что городские власти считают важным инвестировать не только в туризм, но и в благополучие местного населения.

"Если жители живут хорошо, это оказывает положительное влияние на всю цепочку развития города", - заявила она.

Представитель Колумбии отметила, что новые партнерские отношения, налаженные в рамках Всемирного форума городов, внесут вклад в формирование более устойчивых и инклюзивных городов.

Отметим, что сегодня в Баку проходит четвертый день WUF13.

В первый день состоялись министерская встреча, посвященная Новой городской повестке, "круглый стол" министров, ассамблеи женщин и гражданского общества, бизнес-сессии и обсуждения, связанные с благополучием городов. В рамках форума также прошла церемония поднятия флагов ООН и Азербайджана.

Второй день форума привлек внимание первым в своем роде Саммитом лидеров. В этот день прошли обсуждения высокого уровня, посвященные глобальному жилищному кризису, политике урбанизации и устойчивости городов. Одновременно в рамках WUF13 состоялось открытие павильона Мехико. Павильон был представлен как важная платформа для расширения сотрудничества с регионом Латинской Америки и подготовки к WUF14.

Третий день Всемирного форума городов (WUF13) также запомнился насыщенной программой мероприятий. В этот день состоялись обсуждения, посвященные глобальному жилищному кризису, формированию безопасных и инклюзивных городов, климатической устойчивости, искусственному интеллекту и городскому управлению, "зеленой" урбанизации, социальному равенству и устойчивому транспорту.

WUF13, на который зарегистрировались более 40 тысяч участников из 182 стран, продлится до 22 мая. Форум, проходящий под девизом "Жилье для всех: безопасные и устойчивые города и населенные пункты", объединяет правительства, международные организации, экспертов и представителей гражданского общества с целью укрепления глобального сотрудничества в области устойчивого развития городов.